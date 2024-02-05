Морський коридор працює: Експорт українських товарів зріс до рекорду від початку повномасштабного вторгнення

У січні вітчизняні виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції – це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. У січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж у довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом", – уточнила Свириденко.

Вона зауважила, що минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці за програмою UNITY. Вартість страховки вказаного судна склала 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії попреднього режиму страхування BCGI.

"Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим", – пояснила Свириденко.

Програму страхування суден Unity уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, вона покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.

За підрахунками Мінекономіки, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

Що відбувається з українським експортом?

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги експорту українських товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% – до $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття.

Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.