Сотні будинків у Дніпрі залишились без опалення через обстріл ТЕС, на її відновлення знадобляться тижні (оновлено)

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 13 лютого одна з теплових електростанцій на Дніпропетровщині припинила роботу. Через це чотири сотні будинків у Дніпрі залишилися без опалення та водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Унаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії", – наголосили в Міненерго.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнюється масштаб пошкоджень, водночас усі споживачі Дніпра перебувають зі світлом, додали у міністерстві.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону підтвердив, що пошкоджень зазнала ТЕС, що входить до складу цього енергохолдингу, передає Укрінформ.

"На жаль, багато дронів влучило у станцію, пошкоджене критичне великогабаритне обладнання. Зараз відбувається аналіз пошкоджень. Знеструмлених споживачів у Дніпрі та області немає", – розповів Сахарук.

Водночас він визнав, що поточна схема заживлення споживачів є ненадійною через відсутність у ній важливого енергооб'єкта.

За його словами, серед пошкодженого обладнання є таке, яке неможливо замінити швидко.

"Терміни відновлення будуть значні. Це питання не про години й дні, а про тижні й навіть місяці", – повідомив Сахарук.

Своєю чергою у міськраді Дніправ повідомили, що станом на 18:00 вівторка внаслідок атаки ворога і зупинки ТЕС без води та опалення у місті залишається близько 400 житлових будинків, 5 шкіл та дитячий садок, а також 3 медичних заклади.

При цьому воду з систем опалення завдяки теплій погоді поки що вирішили не зливати, але у випадку критичного зниження температури повітря зробити це доведеться.

"Фахівці одного з міських комунальних підприємств докладають максимальних зусиль, аби до вечора середи повернути тепло в оселі містян. Водопостачання планують відновити завтра вранці", – зазначають у міськраді.

Там уточнили, що без опалення та води залишаються три медзаклади, у двох з них пацієнти не перебувають на стаціонарі, у третьому хворих евакуюють до інших лікарень. Учнів п'яти шкіл та дитячого садка, що залишилися без тепла, перевели на дистанційну форму навчання.