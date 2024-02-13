Санкції працюють: Попит на ремонт імпортної електроніки в Росії підскочив у 5 разів

Санкції проти Росії у технологічній сфері створюють все більші проблеми з обладнанням для місцевих підприємств – у 2023 році попит на ремонт жорстких дисків, стрічкових приводів, контролерів, материнських та інших компонентів зарубіжної обчислювальної техніки зріс у п’ять разів.

Про це керуючий партнер російської компанії "Мобіус Технології" Михайло Сізов розповів виданню "Коммерсант".

Через необхідність частіше ремонтувати обладнання російські компанії розширюють профільні центри, підтверджують учасники ринку. За їх даними, найбільший попит – на ремонт техніки Nvidia, HPE, Supermicro та інших виробників, які припинили постачати комплектуючі і надавати сервісні послуги в Росії.

"Минулого року 80% заявок на ремонт у нас припало на друге півріччя. Плануємо розвивати цей напрямок, розширюючи перелік компонентів, які можемо відновлювати", – сказав російський бізнесмен.

Він зауважив, що нових запчастин для імпортного обладнання на російському ринку або немає взагалі, або вони продаються за завищеною ціною. При цьому Сізов припускає, що до кінця 2024 року ринок послуг з ремонту обчислювальної техніки для корпоративного сектора обчислюватиметься мільярдами рублів.

У російській компанії "Промобіт" (виробник серверів та систем зберігання даних Bitblaze) підтверджують зростання попиту корпоративного сектора на ремонт обчислювальної техніки. За словами директора компанії Максима Копосова, попит на ремонт зріс ще й тому, що іноземні виробники припинили надавати гарантійне обслуговування свого обладнання в Росії.

"У постачальників постає вибір – або оплачувати додаткові ПДВ та перевезення обладнання в інші країни, де є офіційна підтримка від вендора, або самостійно проводити ремонт усередині країни", – пояснив Копосов.

Зростання попиту на ремонт пов'язане не лише з відсутністю запчастин, а й з їхньою високою вартістю: ремонт коштує дешевше, ніж повна заміна, каже керівник відділу ентерпрайз-рішень місцевої компанії Treolan Олександра Мухортова.

Водночас у компанії "Fplus Сервіс", навпаки, вважають, що в Росії є проблеми з доступністю компонентів для обладнання, яке завозили до запровадження санкцій.

"Є обладнання рівня ентерпрайз, яке випускається та постачається в одиничних примірниках, його шлях відстежується з моменту отримання замовлення на виробництво, до нього запчастин дійсно немає і компоненти відремонтувати неможливо", – визнали в компанії.

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Як повідомлялося, провідний світовий виробник відеокарт – американська технологічна компанія Nvidia – офіційно пішла з російського ринку ще у 2022 році.

Одразу після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії. У липні того ж компанія перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. У жовтні 2022 року стало відомо, що Nvidia закриє офіс у Росії через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Nvidia – це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.