Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів "Є-Гроші" за порушення прав споживачів

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" (ЄДРПОУ 43067861) за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, а також зобов’язав усунути порушення та його причини.

Такі рішення Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2024 року.

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ "ФК "Є Гроші Ком", що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку в листопаді-грудні 2023 року, виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Так, компанію оштрафовано на 771,8 тис. грн за такі порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг:

надання не в повному обсязі споживачеві перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг;

укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом);

недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит;

недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" зобов'язане сплатити штраф протягом семи робочих днів з дня отримання рішення Комітету з питань нагляду.

Зобов'язання щодо усунення порушення застосовано за порушення вимог:

закону України "Про споживче кредитування" (стаття 8, пункт 6¹ розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення");

Положення №113 (пункт 11 та пункт 2 Технічних вимог);

Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року №16;

Положення №153 (пункт 74).

ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" зобов'язане усунути порушення законодавства щодо регулювання ринків фінансових послуг та причин, що сприяли вчиненню порушення у строк до 12 березня 2024 року.

Рішення набирають чинності з 12 лютого 2024 року.

У період дії воєнного стану ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.

У травні минулого року Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів "Є-Гроші" за порушення антиколекторського закону.

За підсумками січня-вересня 2023 року компанія входила в трійку найбільших фінкомпаній на ринку.