Нелегальним ринком сигарет зацікавилися посли G7 і спецпредставник США

Правоохоронці активізували зусилля, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну, після того, як цією проблемою зацікавилися посли країн "Великої сімки" (G7) та спецпредставник посольства США.

На це звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

Він зазначив, що 9 лютого відбувся "круглий стіл" за участі послів країн G7 та народних депутатів, присвячений проблемі нелегальних ринків підакцизних товарів в Україні.

"Однією з головних дійових осіб цього заходу стала представниця посольства США Кетрін Крофт. На фото вона справа. Офіційно – вона радниця з економічних питань, а неофіційно – головний представник США з питань української корупції", – зауважив Плінський.

Радниця посольства США Кетрін Крофт під час засідання "круглого столу"

На його думку, ця подія стала ядерним вибухом для "ринку", адже правоохоронці змушені демонструвати результати боротьби з нелегальним ринком міжнародним партнерам.

Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про затримання на кордоні кількох цистерн, одна з яких перевозила підробні сигарети американського бренду "Marlboro", хоча зазвичай для контрабанди в ЄС виробляють сигарети невідомих марок.

Аналітики фіксують, що зараз половина нелегальних сигарет в Україні – це підробки світових брендів і в свою чергу зачіпає інтереси міжнародних компаній, які мають інструменти впливу на рівні посольств та урядів країн-партнерів України.

"Саме тому посли G7, та представниця посольства США Кетрін Крофт, яка курує боротьбу з корупцією, зібрались в Києві... І так вже співпало, що саме в день цього круглого столу на кордоні показово зупиняють газовоз з Marlboro фабрики у Гощі щоб хоч якось продемонструвати, що ми боремося (з нелегальним тютюновим ринком, – ред.)", – зазначає Плінський.

За даними журналіста, підробки сигарет відомих світових брендів після початку повномасштабного вторгнення почали виробляти на тютюновій фабриці у селі Гоща, власником якої вважається Владислав Гельзін. Згодом підробки відомих брендів почали виробляти і на арештованому обладнанні компанії "Юнайтед Тобако", яку офіційно було закрито у 2022 році.

Він зауважив, що після того, як до боротьби з нелегальним ринком долучилися спецпредставники США та посли G7, правоохоронці активізували свої зусилля, а Телеграм-канали, які продають нелегальні сигарети, почали призупиняти продажі або видаляють сторінки. Однак справді серйозним кроком, якого очікують міжнародні партнери України, мають бути перевірки та припинення роботи найбільших виробників нелегальних сигарет, додав Плінський.

Телеграм-канали з підробними сигаретами припиняють роботу

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного Kantar Ukraine, частка нелегальної торгівлі сигаретами в Україні встановила новий історичний рекорд. У жовтні 2023 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні становив 25,7% порівняно з 19,5% у червні.

За оцінкою Kantar Ukraine, через це державний бюджет України може недоотримати 23,5 мільярда гривень запланованих податкових надходжень.