РНБО оприлюднила дані про видатки держбюджету на оборону у січні

На потреби сектору безпеки і оборони України у січні поточного року було скеровано 134,88 мільярда гривень, або 100% від плану.

Фінансування сектору безпеки і оборони здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі, запевнили в Апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Крім того, протягом січня поточного року для органів сектору безпеки і оборони на нагальні потреби додатково передбачено 3,91 млрд грн, додали у РНБО.

За даними Мінфіну, загалом доходи державного бюджету у січні 2024 року становили 154,2 млрд грн, у тому числі загального фонду – 116 млрд гривень. Водночас видатки становили 169,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 149,5 млрд гривень.

Скільки коштів передбачено у держбюджеті для Сил оборони?

За даними Мінфіну, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році спрямовано 943,8 мільярда гривень, в тому числі у грудні минулого року ці видатки зросли до 107,8 млрд грн. Крім того, 516,8 мільярда гривень минулого року спрямували на підтримку Збройних Сил України.

У держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень.

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