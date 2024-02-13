Грошова маса в Україні зменшилась вперше за рік, – НБУ

Грошова маса (агрегат M3) в Україні вперше у січні 2024 року зменшилась – на 2% або на 61,31 млрд грн – до 3 трлн 15,87 млрд грн.

За даними Національного банку України (НБУ), востаннє перед цим грошова маса зменшувалась у січні 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

У січні поточного року це було обумовлено зменшенням депозитів на 2,1% – до 2 трлн 311 млрд грн, зокрема гривневих – на 3,1%, до 1 трлн 577 млрд грн, тоді як за грудень минулого року вони зросли на 8,7%, а за листопад – на 3,5%.

Водночас обсяг коштів в обігу поза банками (M0) після сезонного приросту на 6,3% у грудні в січні зменшився на 1,7% – до 704,1 млрд грн.

Грошова база після стрибка у грудні на 5,7% зросла у січні лише на 0,2% або 1,72 млрд грн - до 978,66 млрд грн.

Така динаміка пов'язана зі збільшенням резервних коштів банків на 5,3% або на 13,78 млрд грн – до 274,55 млрд грн.

Водночас, обсяг депозитних сертифікатів Нацбанку різко зменшився: з 621,67 млрд грн до 564,26 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів уперше зменшився з липня 2023 року – на 0,4% або на 4,2 млрд грн – до 977,98 млрд грн. Зокрема, валютні кредити зменшилися на 2,2% або на 5,51 млрд грн – до 247,58 млрд грн (в еквіваленті), тоді як гривневі збільшилися на 0,2% або на 1,31 млрд грн – до 730,4 млрд грн.

Грошова маса в Україні зростає

Як повідомлялося, грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2023 році збільшилася на 23% або на 575,4 мільярда гривень – до 3,08 трильйона гривень.

У 2022 році грошова маса збільшилася на 21% або на 435,2 млрд грн – до 2,51 трлн грн.

У 2021 році грошовий агрегат М3 (грошова маса) зріс на 12%, тоді як у 2020 році – на 28,6%, а в 2019 році – на 12,6%.