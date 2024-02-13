Понад 200 тисяч підприємств зможуть позбутися перевіряльників від ДСНС на 10 років

Понад 200 тис. підприємств мають змогу відтермінувати планові перевірки Державної служби з надзвичайних ситуацій на строк від 6 до 10 років шляхом ініціювання аудиту та подальшого страхування згідно з новим законодавством.

Про це розповів директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін під час брифінгу, передає Укрінформ.

"На сьогоднішній день у нас приблизно 205 тис. суб’єктів господарювання середнього і незначного ступеня ризику, а у кожного суб’єкта господарювання є по одному-два об’єкти. І виходить, що 330 тис. об’єктів підприємців можуть піти шляхом страхування, проведення аудиту, і тоді на ці об’єкти не будуть проходити працівники ДСНС із плановими перевірками", – сказав Чекригін.

За його словами, у 2022 році набув чинності закон щодо дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності. Документ, зокрема, передбачає створення ринку приватних компаній з експертами у сфері пожежної безпеки, які можуть за зверненням підприємців провести аудит на предмет дотримання правил безпеки на підприємствах.

Надалі на підставі акту перевірки підприємці можуть застрахувати своє підприємство від можливих негативних випадків різного характеру.

Договір страхування вноситься до спеціального реєстру і протягом 6-10 років працівники ДСНС не здійснюють планових перевірок суб’єктів господарювання, які відносяться до незначного і середнього ступеня ризику.

При цьому Чекригін зауважив, що це не впливатиме на позапланові перевірки ДСНС, оскільки вони, згідно з законодавством, можуть проводитися в разі надзвичайної ситуації на підприємстві або за рішенням суду.

Дерегуляція бізнесу через страхування цивільної відповідальності

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Серед іншого документ визначає, що у разі наявності у суб'єкта господарювання із середнім або незначним ступенями ризику чинного договору страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі пожеж та аварій на території та об'єктах нерухомості, планова перевірка такого суб'єкта не здійснюється протягом дії такого договору, але не більше:

6 років поспіль – щодо суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику;

10 років поспіль – щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

Договір страхування відповідальності повинен передбачати страхування від таких ризиків:

пожежа, вибух (у тому числі вибух побутового газу);

виробнича аварія;

витік води з системи пожежогасіння;

руйнування будинків, споруд і конструкцій;

ураження електричним струмом.

Договір страхування відповідальності може передбачати також страхування від інших ризиків.