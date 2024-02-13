За два роки з "Дія.City" пішли 40 компаній. Які причини?
Про це у Міністерстві цифрової трансформації повідомили у відповідь на запит галузевого видання dev.ua.
"У реєстр "Дія.City" вносяться усі компанії, що отримали статус резидента. Якщо компанія виходить зі спецрежиму, вона залишається в реєстрі з поміткою "нерезидент", – уточнили у міністерстві.
У Мінцифри додали, що компанії-резиденти не зобовʼязані вказувати причину виходу з "Дія.City", тому міністерство може запитати про це лише неофіційно.
Серед названих компаніями причин для виходу з "Дія.City":
- зупинка активності у зв’язку з війною;
- перехід на пільговий податок 2% від обороту;
- невідповідність критеріям резидентства і самостійним вихід зі спеціального податкового простору з огляду на це.
"Є випадок, коли компанія за власним бажанням вийшла, а згодом знову долучилася", – зауважили у Мінцифри.
Скільки компаній входить до "Дія.City"?
За офіційними даними, за два роки роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" до нього приєдналося понад 830 резидентів, які об’єднують понад 62 тис. спеціалістів.
Зокрема, до "Дія.City" приєдналося понад 100 defense-tech-компаній, розповідав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.