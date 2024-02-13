На найбільшому танковому заводі Росії затримали зарплату через візит Путіна

На російському "Уралвагонзаводі" перенесли день виплати зарплати через очікуваний візит президента РФ Владіміра Путіна.

Як пише The Moscow Times, російський президент має відвідати підприємство в Нижньому Тагілі 15 лютого. У зв'язку з цим робітників попередили, що видача зарплати буде проводитись у касі 16 лютого.

Також у день приїзду Путіна вхід на "Уралвагонзавод" буде доступний лише через центральну прохідну, а паркування поряд із підприємством закриють. Крім цього, працівникам заборонили приносити із собою великі сумки на робочі місця.

Самих співробітників заводу змусили скласти ПЛР-тести.

Тести матимуть пройти ті, хто буде на змінах у день приїзду глави держави. Також всіх попередили, що у зв'язку з вимогами безпеки робочих попросять не залишати свої місця.

Путін може також відвідати Верхню Пишму, де знаходиться завод "Уральські локомотиви". Близько 15-20 співробітників підприємства з-поміж топ-менеджерів та звичайних працівників у зв'язку з цим було відправлено на самоізоляцію.

Путін збирався відвідати найбільший танковий завод Росії та поспілкуватися з його працівниками ще наприкінці 2022 року. Однак в останній момент його візит до Нижнього Тагілу було скасовано. При цьому під час підготовки до приїзду президента РФ співробітникам "Уралвагонзаводу" заборонили переміщатися між цехами, а над самим Нижнім Тагілом встановили безполітну зону.

Наприкінці січня Путін відвідав Калінінград, де зустрівся зі студентами Балтійського федерального університету. Перед цим студентам заборонили покидати гуртожитки до закінчення візиту президента та закрили всі входи, крім одного. Кімнати в гуртожитку вимагали не замикати на ключ, щоб забезпечити доступ до них у разі потреби. Крім цього, студентам не можна було викликати швидку допомогу, замовляти доставку їжі, прати і приймати гостей протягом двох днів.