МВФ прогнозує "м’яке приземлення" світової економіки до середини року

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що до середини 2024 року глобальні процентні ставки знизяться на 40%, що приведе до "м’якого приземлення" світової економіки.

Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в ході Світового урядового форуму (WGS), який триває в Дубаї, передає Укрінформ.

"Глобальні процентні ставки, як очікується, знизяться на 40% до середини 2024 року. Ми впевнені, що світова економіка зараз готова до цього м’якого приземлення, на яке ми чекали", – заявила Георгієва.

Прикладом для наслідування вона назвала основи, закладені в економіку США, зокрема потужні ринки капіталу, динамізм, особливо у сфері новітніх технологій, і здатність економіки швидко адаптуватися, що приваблює інвестиції.

"Сполучені Штати виграють і від того, що є джерелом енергії з точки зору видобутку нафти і газу. Коли почалася війна проти України, Європа, наприклад, опинилася в скрутному становищі, тому що була змушена відійти від Росії. Сполучені Штати взагалі не зіткнулися з цією проблемою, вони стали експортером енергоносіїв", – сказала Георгієва.

Очільниця МВФ висловила ентузіазм, але водночас і занепокоєння щодо глобального поширення штучного інтелекту.

"Перехід до штучного інтелекту буде схожий на промислову революцію з точки зору масштабу та значущості впливу. Це вплине приблизно на 40% ринку праці. При цьому з’являться нові робочі місця, оскільки існуючі робочі місця або трансформуються, або зникнуть", – зазначила вона.

Відповідно до останнього звіту МВФ, готовність до цієї трансформації виявляють ОАЕ і Саудівська Аравія, тоді як "більшість країн, насамперед ті, що розвиваються, – ні".