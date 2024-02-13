МВФ прогнозує "м’яке приземлення" світової економіки до середини року
Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в ході Світового урядового форуму (WGS), який триває в Дубаї, передає Укрінформ.
"Глобальні процентні ставки, як очікується, знизяться на 40% до середини 2024 року. Ми впевнені, що світова економіка зараз готова до цього м’якого приземлення, на яке ми чекали", – заявила Георгієва.
Прикладом для наслідування вона назвала основи, закладені в економіку США, зокрема потужні ринки капіталу, динамізм, особливо у сфері новітніх технологій, і здатність економіки швидко адаптуватися, що приваблює інвестиції.
"Сполучені Штати виграють і від того, що є джерелом енергії з точки зору видобутку нафти і газу. Коли почалася війна проти України, Європа, наприклад, опинилася в скрутному становищі, тому що була змушена відійти від Росії. Сполучені Штати взагалі не зіткнулися з цією проблемою, вони стали експортером енергоносіїв", – сказала Георгієва.
Очільниця МВФ висловила ентузіазм, але водночас і занепокоєння щодо глобального поширення штучного інтелекту.
"Перехід до штучного інтелекту буде схожий на промислову революцію з точки зору масштабу та значущості впливу. Це вплине приблизно на 40% ринку праці. При цьому з’являться нові робочі місця, оскільки існуючі робочі місця або трансформуються, або зникнуть", – зазначила вона.
Відповідно до останнього звіту МВФ, готовність до цієї трансформації виявляють ОАЕ і Саудівська Аравія, тоді як "більшість країн, насамперед ті, що розвиваються, – ні".