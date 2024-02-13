Україна не протестуватиме проти тотальних перевірок аграрного експорту в Польщі, – Сольський

Україна не заперечуватиме проти перевірок польською ветеринарною та фітосанітарною інспекціями української аграрної продукції, яка експортується чи прямує транзитом через Польщу.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський сказав ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", – сказав Сольський, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака, який напередодні анонсував перевірки всієї української агропродукції, у тому числі тієї, що прямує через польську територію транзитом.

Водночас міністр зауважив, що українській стороні поки що не відомо про подібні прецеденти.

Він також висловив сумнів у доцільності озвученої Колодзєйчаком схеми, згідно із якою українська аграрна продукція нібито прямує транзитом через Польщу до Німеччини чи інших країн, а потім повертається на польський ринок під виглядом європейської продукції.

"Це, як мінімум, економічно невигідно везти (агропродукцію, – ред.) до Гамбурга, а потім назад до Варшави. Це так не працює. Так само як і везти до Вільнюса, а потім назад", – пояснив Сольський.

Він додав, що через Польщу експортується дуже невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту агропродукції через українські порти Великої Одеси.

Як повідомлялося, напередодні заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзєйчак заявив, що польські служби перевірятимуть на кордоні все українське збіжжя, яке прямує транзитом через країну до інших країн та портів.

Своєю чергою віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу у понеділок розповів, що польські митники вже відмовляються ставити пломби на фури з українським зерном, які мають йти транзитом в інші країни.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу