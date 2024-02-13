Реконструкція та відновлення інфраструктури: Франція надасть Україні гранти на 200 мільйонів євро

Кабінет Міністрів України схвалив залучення від Франції 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури.

"Схвалено проєкт грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримцікритичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 13 лютого.

Грантовою угодою передбачено залучення грантових коштів уряду Франції в сумі 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.