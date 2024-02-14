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Уряд вирішив відкрити код "Дії". Чи вплине це на безпеку даних?

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Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер код Дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити його кращим.

У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці, доступ до реєстрів буде закритий.

"Пояснюємо, як це працює: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці", – пояснили у відомстві.

Як додали у міністерстві, відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт.

Автор: Юлiя Далецька

Топ коментарі

  • частный сектор
  • Алекс Скела
    У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці

    Авжеж!
    А ще ми не встигли забути, що "дзвінки з мобільного телефону неможливо відслідкувати!"
  • Luk Viktor
    - а де ви працювали до київстару
    - в жОПі президента, радником!
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