Майже половина працевлаштованих у Польщі мігрантів знайшла житло через роботодавців

Майже половина працевлаштованих у Польщі іммігрантів, а саме 47%, переважну більшість з яких становлять українці, знайшла собі житло завдяки роботодавцям.

Про це йдеться в дослідженні "Іноземний працівник – розміщення в Польщі", проведеному Міграційною платформою EWL спільно з компанією RentLito та Центром Східної Європи Варшавського університету, передає Укрінформ.

У ньому зазначається, що майже половина іммігрантів, які працюють у Польщі (47%), отримали житло від роботодавця або агентства з працевлаштування, що свідчить про важливу роль цих суб’єктів у процесі розміщення іноземців у Польщі. Переважна більшість респондентів (80%) задоволені таким рішенням.

Водночас кожен третій респондент знайшов житло самостійно (33%), а кожен другий уже мав житло на момент працевлаштування (22%).

Президент групи EWL Анджей Коркус зауважив, що останніми роками ринок розміщення працівників у Польщі зазнав значних змін, а підвищений інтерес до цього сегменту викликаний, зокрема, мобільністю робочої сили та змінними потребами працівників у житлі.

"Стикаючись зі зростаючим дефіцитом робочої сили протягом багатьох років, роботодавці в Польщі традиційно беруть участь у процесі розміщення своїх працівників, розуміючи, що забезпечення відповідних житлових умов є вирішальним для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці.

Протягом кількох років це була головна конкурентна перевага польського ринку праці порівняно із Західною Європою. Це підтверджує перше в Польщі дослідження житлової ситуації працюючих іммігрантів. Це важливий факт, який свідчить про значну роль підприємців у процесі інтеграції іноземців у Польщі", – коментує результати дослідження Коркус.

Дослідження показало, що в разі працевлаштування іноземців у Польщі спостерігається тенденція вибору місця проживання поблизу місця роботи. Лише 23% іноземців у Польщі вказують, що час у дорозі до місця роботи перевищує 15 хвилин.

Важливим у цьому контексті є також той факт, що аж 43% респондентів спочатку знайшли житло, а потім шукали роботу, що підкреслює значний вплив питань розміщення на вибір місця роботи для іммігрантів у Польщі.

Опитування проводилося з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центром Східної Європи Варшавського університету. Загалом у дослідженні взяли участь 400 іноземців із кількох країн, які працюють у Польщі.