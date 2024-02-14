Нацбанк випустив монету, присвячену коханню. ФОТО

У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу.

"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", – пояснили в НБУ.

Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.

Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово – і банками-дистриб’юторами.

Тираж монети становить до 50 тисяч штук.