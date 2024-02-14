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Нацбанк випустив монету, присвячену коханню. ФОТО

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нбу
У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу.

"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", – пояснили в НБУ.

Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.

монета Кохання

Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово – і банками-дистриб’юторами.

Тираж монети становить до 50 тисяч штук.

Автор: Юлiя Далецька

Топ коментарі

  • Web Sergii
    Послухайте, ну війна зараз. Не тратьте гроші на всяку фігню! Чому й досі кожен день йдуть збори ( а то й декілька зборів на день)? Ну направте ці гроші на те, що треба на фронті! Бо як програємо, то не треба нам буде тих монеток!
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ннууу....
    не знаю.
    це, якесь кохання під стимуляторами.
    я, за більш традиційне, кохання.
  • Ольга Пелле
    Красівоє
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