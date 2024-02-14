В Україні запрацював Фонд розвитку економічного потенціалу за участі МВФ
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Під час засідання схвалили початковий план роботи UCDF та фінансування у $27,5 млн, що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024-2028 років.
Поточні ресурси в розмірі $16,5 млн надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до $65 млн.
Зазначається, що робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики.
"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади в межах діяльності МВФ з розбудови потенціалу. Впевнені, що він відіграватиме значну роль у підтримці реалізації економічних та фінансових реформ в Україні, яка демонструє надзвичайний рівень стійкості під час повномасштабної війни", – наголосив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.
Як нагадали в Нацбанку, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.
Ключові напрямки Робочого плану UCDF:
- фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);
- грошово-кредитна політика;
- регулювання фінансового сектору;
- фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;
- статистика;
- навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.
UCDF – це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ.
До складу Керівного комітету UCDF (далі – Керівний комітет) входять представники країн-донорів, МВФ та української влади. Вони здійснюватимуть стратегічне керівництво фондом, визначатимуть та затверджуватимуть пріоритети і плани технічної допомоги, а також річний звіт за результатами проведеної роботи.