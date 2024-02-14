На Закарпатті суд повернув державі землі оборони біля кордону з Румунією на 800 мільйонів
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що прокурори довели, що земельна ділянка площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства. Вона розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону.
"Ці землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни", – йдеться у повідомленні.
Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву Офісу Генпрокурора.
Після набрання судовим рішенням законної сили вживатимуться заходи задля його реального виконання.