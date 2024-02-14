На Закарпатті суд повернув державі землі оборони біля кордону з Румунією на 800 мільйонів

Господарський суд Закарпатської області задовольнив вимогу Офісу генпрокурора та повернув у державну власність понад 50 га земель оборони поблизу кордону з Румунією. Вартість ділянки становить понад 803 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори довели, що земельна ділянка площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства. Вона розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону.

"Ці землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни", – йдеться у повідомленні.

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву Офісу Генпрокурора.

Після набрання судовим рішенням законної сили вживатимуться заходи задля його реального виконання.