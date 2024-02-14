Представники урядів України та Польщі зустрілися на кордоні. Про що домовилися?

На українсько-польському кордоні на тлі протестів польських фермерів та перевізників відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача й заступника міністра інфраструктури Польщі Павела Ганцажа.

Про це повідомляє пресслужба українського Мінінфраструктури.

Зазначається, що також у зустрічі взяли участь митники та прикордонники обох країн.

За словами Деркача, Україна готова до діалогу та компромісів, що не будуть шкодити інтересам перевізників.

"Блокада кордону завдає збитків економікам України, Польщі та країн ЄС. Тому спільно з партнерами вживаємо всіх необхідних заходів тут і зараз, щоб не допустити повторних протестів з боку польських перевізників", – наголосив він.

Враховуючи це, Україна продовжує функціонування пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце" до 1 березня, підкреслив урядовець.

Йдеться про розділення в системі "єЧерга" завантажених та порожніх транспортних засобів на пункті "Ягодин – Дорогуськ", а також відсутність потреби реєструватись в системі єЧерга порожнім вантажівкам на пункті "Нижанковичі – Мальховіце".

Водночас заступник міністра наголосив, що стабільна та ритмічна робота кордону прямо впливає на функціонування системи "єЧерга". Остання дозволяє перевізнику керувати своїм часом для перетину кордону.

"Гголовне для її роботи – безперебійна та прогнозована кількість вантажівок, що перетинають кордон. Лише в такому разі кожен водій зможе точно знати, коли перетне кордон. В умовах блокади, організованої польськими фермерами, жоден перевізник не може планувати свою діяльність, а українська економіка продовжує нести збитки. Зі свого боку, ми всіляко підтримуємо Міністерство агрополітики у спробах розв’язати цю ситуацію", – підсумував Деркач.

Як нагадали у Мінінфраструктури, розблокувати українсько-польський кордон вдалось 17 січня. Відповідні домовленості були погоджені польськм міністерством з протестувальниками. У межах угоди передбачені такі заходи, як пілотні проєкти на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце", створення Робочої групи, що аналізуватиме ситуацію у сфері двосторонніх перевезень.

Утім, з 9 лютого кілька ключових пунктів пропуску знову блокуються польськими фермерами.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу