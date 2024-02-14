У харківському метро через обстріли почала протікати стеля

У Харкові внаслідок чисельних обстрілів почала протікати стеля на станції метро "Спортивна". Наразі проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба харківського метрополітену.

Зазначається, що через постійні ракетні обстріли у Харкові відбуваються зсуви ґрунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові ракетні влучання, відбулося протікання зі стелі станції.

Співробітники метрополітену приступили до ремонтних робіт ще минулого тижня, вони тривають і досі. Ремонт потребує значною кількості часу та його можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів, пояснили в метрополітені.

"Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів", – наголосили в пресслужбі.

Наразі центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинено у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.