Український оборонний сектор збільшить обсяги виробництва цьогоріч ушестеро, – Мінстратегпром

Оборонний сектор в Україні торік зріс утричі, цього року індустрія зросте у шість разів.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Інтерфакс-Україна.



"Ворог за чисельністю, за коштами, які він залучає, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко задовольнити їх у повному обсязі. Однак лише торік ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо на приріст у шість разів", – сказала вона на конференції Global Outlook: A Winning Vision.



За її словами, міністерство створює можливості для залучення до роботи у напрямі military-tech цивільних компаній.



"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і у цьому напрямі ми теж рухаємось", – сказала Гвоздяр.



Заступниця міністра додала: ще одна ніша є на ринку комплектуючих. За її словами, досі багато виробників дронів та БПЛА купують комплектуючі за кордоном, тоді як один із існуючих пріоритетів – комплектація деталями вітчизняного виробництва.



"Наші дрони повинні залежати і складатися з українських комплектуючих настільки, наскільки це можливо", – сказала Гвоздяр.



За її словами, Мінстратегпром працює над створенням майданчика для комунікацій, який міг би служити бібліотекою перевірених комплектуючих національного виробництва.

Як повідомлялося, загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.