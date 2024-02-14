Яйця по 17 гривень: НАБУ підтвердило корупційну схему закупівлі харчів для ЗСУ за часів Резнікова

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило існування корупційної схеми, яка дозволяла значно завищувати ціни на певні категорії продуктів, що закуповувалися Міністерством оборони для потреб Збройних Сил України.

Йдеться про розслідування кримінального провадження щодо закупівель з організації харчування у період з лютого 2022 року по червень 2023 року, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та "фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ".

Аби підтвердити факти зловживань, детективи НАБУ опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Наразі у справі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів, додали у НАБУ.

Бюро також оприлюднило фото вилучених під час проведення слідчих дій документів, зауваживши, що на них потрапила лише третина матеріалів.

Вилучені НАБУ документи

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ?

У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня 2022 року було відсторонено, а у січні 2023 року звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Крім того, Міноборони після скандалу довелося переглянути контракти на постачання харчів для війська, знизивши ціни.

Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Вже восени 2023 року Рахункова палата України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ. Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від закупівельних цін у інших силових органів.

Вже у січні 2024 року у Міноборони визнали, що раніше справді закуповували продукти харчування за завищеними цінами, у тому числі вартість яєць в укладених контрактах становила 17 гривень за штуку. Втім, оплачували їх вже після перегляду угод за зниженою ціною 9 гривень за штуку. Втім, ця ціна такою суттєво перевищувала ринкову, а чверть отриманих від постачальника яєць виявилися неякісними.