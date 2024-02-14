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На Львівській митниці вилучили незадекларовані термінали Starlink на мільйон гривень

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старлінк
У Львівській області працівники митної служби знайшли незадекларованих терміналів супутникового зв’язку Starlink на 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба обласної митниці.

Зазначається, що 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика",обравдля митного контролю смугу руху "червоний коридор", де повідомив, що перевозить лише вживані металевий ящик і холодильник.

Але під час огляду його мікроавтобусаубагажному відділенні львівські митники спільно з робочою групою Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання Visiometrics і AEONMED.

Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Напевне чоловік віз Старлінки для ЗСУ, а його схопили, бо не задекларував.
    А чому Кабмін не звільнив це обладнання від мита і ПДВ, як дрони?
  • Alex 977b7f47
    Ні чєл)) скоріше за все барига зі схємою

    Бо на кожній ОЛХ цей "продам старлінк".
    Якщо це за волонтерські, то ніхто не буде ризикувати ВСІМ заради того щоб надурити митницю.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Да ему пох. и на деньги и на на нашу таможню. Оно выискивает повод нам палки в колеса ставить. Кто то например видел как мы продаем оружие которые нам США поставляют? Уверен что никто. Зато с каждого угла у нас росийские агенты воняют что мы торгуем оружием и каждый день к нам ездят проверяющие.
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