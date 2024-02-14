Українці відкрили через "Дію" понад 500 000 бізнесів

Від травня 2021 року українці зареєстрували через "Дію" понад пів мільйона нових бізнесів.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Щогодини підприємців в Україні стає більше! Найпопулярніші сфери для ФОП – ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси. Більше бізнесів відкривали жінки – 52%, а чоловіки – 48%. Географічно в топі – Київ, Дніпропетровська та Харківська області", – уточнив очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн. У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці, оскільки доступ до даних реєстрів залишиться закритим.