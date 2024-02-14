Мінекономіки встановить вимоги до розрахунку вартості розмінування земель

Міністерство економіки планує уніфікувати підходи до визначення цін на послуги з розмінування земель.

Принцип формування вартості робіт із розмінування обговорювали на зустрічі представників міністерства з експертами ПРООН та операторами протимінної діяльності, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Заступник міністра Ігор Безкаравайний під час зустрічі нагадав, що цього року запрацює програма часткової компенсацій витрат фермерів на розмінування земель, у держбюджеті передбачено на ці потреби 3 мільярди гривень.

"Необхідно забезпечити такий підхід до ціноутворення, який з одного боку є достатньо гнучким в умовах невизначеності точних умов роботи операторів на конкретній ділянці та є привабливим для їх роботи, а з іншого – забезпечує ефективність використання державних та донорських коштів", – заявив заступник міністра.

Згідно із повідомленням, у зустрічі взяли участь представники 17 операторів протимінної діяльності, які надали свої розрахунки щодо вартості робіт із розмінування.

На основі отриманих даних у Мінекономіки планують уніфікувати підходи до визначення цін на послуги з розмінування залежно від складності роботи, яку потрібно буде виконати.

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Як повідомлялося, на початку лютого Кабмін ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності. Він розрахований на два роки і має наблизити Україну до створення ринку розмінування.