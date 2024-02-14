Університет "Метінвест Політехніка" розпочав вступну кампанію-2024: навчатися у вузі можна за кошти компанії

Перший український недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" оголосив початок вступної кампанії 2024 року.

Навчання бакалаврів і магістрів за сучасними інженерно-технічними спеціальностями розпочнеться у вересні, а курси з підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ) – вже в березні, повідомили у пресслужбі "Метінвесту".

"Вступити у "Метінвест Політехніку" може кожен. Окрім здобуття вищої освіти на умовах контракту, також вуз пропонує можливість навчатися на замовлення компанії "Метінвест", що дає змогу студенту здобути освіту за кошти замовника, не витрачаючи власних фінансів", – наголосили в компанії.

"Метінвест" покриває витрати на навчання для своїх співробітників і їхніх дітей, а також для студентів, готових працювати на виробництвах компанії протягом навчання і після нього.

Цього року університет набирає студентів на 16 бакалаврських і 18 магістерських програм, а також відкриває аспірантуру. Зокрема, виш готуватиме бакалаврів за такими напрямами:

металургія;

розробка родовищ корисних копалин;

матеріалознавство;

комп'ютерні науки;

автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології;

охорона довкілля;

інжиніринг механічного обладнання та систем;

інжиніринг електропостачання та електромеханічних систем;

бізнес-аналітика;

вартісне управління бізнесом;

зварювання;

безпека праці.

У "Метінвесті" зазначають, що усі освітні програми пройшли експертизу бізнесу.

Також вуз запустив онлайн-курси з НМТ: програма триватиме 2,5 місяця та охоплюватиме українську мову, математику, історію України, фізику і хімію. Випускники цих курсів зможуть отримати додаткові бали в першому навчальному семестрі, що збільшує шанси на отримання стипендії. Заявки на участь у підготовчих курсах приймаються до 1 березня.

"Метінвест Політехніка" поєднує дистанційне навчання з дуальною освітою та лабораторними офлайн-практикумами. Практика проходить на виробництвах "Метінвесту" в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському, а найкращим студентам запропонують практику на підприємствах компанії за кордоном. У вузі обіцяють, що отримані під час навчання навички дозволять студентам повністю опанувати професію та працювати на будь-якому підприємстві світу.

"Під час війни здобуття вищої інженерної освіти набуває нових сенсів для України. Студенти "Метінвест Політехніки" отримують реальні можливості набути практичного досвіду в справжніх виробничих умовах, зможуть розвиватися в науці, а також побудувати успішну кар'єру в українській промисловості", – наголосив ректор університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний.

Нагадаємо, університет "Метінвест Політехніка" заснувала Група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Компанія розробила та почала будувати у Маріуполі корпуси майбутнього університету, але через окупацію міста від цих планів довелося відмовитися.

Докладніше про вступ можна дізнатися за телефоном +38(095) 070-06-37 або написавши на [email protected].