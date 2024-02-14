Бізнес зможе отримувати послуги з експортного контролю в електронному вигляді

Бізнес, який працює на забезпечення потреб безпеки та оборони України, зможе отримувати низку послуг Державної служби експортного контролю в електронному вигляді.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, це передбачено порядком реалізації експериментального проєкту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері держекспортконтролю (ІКСЕК).

Відповідно до рішення уряду, експериментальний проєкт із впровадження ІКСЕК буде реалізовуватись протягом двох років.

У рамках проєкту передбачається надання Держекспортконтролем електронних послуг при оформленні та видачі:

посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

висновків на здійснення тимчасового ввезення чи вивезення таких товарів, їх транзит територією України;

дозволу на здійснення експорту чи імпорту товарів військового призначення та подвійного використання;

висновку на проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів.

Інформаційно-комунікаційна системи у сфері держекспортконтролю є локалізацією програмного продукту Stratlink, що розроблений за фінансової та організаційної підтримки Програми з безпеки кордонів та експортного контролю Держдепартаменту США. Система має надійний захист та, зокрема, дозволятиме:

підтримувати комунікацію з Держекспортконтролем на предмет статусу поданих документів, отримувати інформацію щодо результатів розгляду поданих матеріалів, а у перспективі і безпосередньо дозвільні документи в електронній формі;

отримати інформування та рекомендації щодо подальших дій при розгляді заявки. Зокрема, надати додаткові матеріали або уточнюючу інформацію, отримати рахунок на оплату послуг, підтвердити оплату тощо;

подати звіти щодо використання дозвільних документів.

Передбачається, що послуги "Реєстрація", "Експорт" та "Імпорт" будуть доступними для підприємців вже з 1 березня 2024 року, доступ до решти послуг буде додаватися протягом наступних шести місяців.

Доступ до послуг підприємці, які пройшли електронну ідентифікацію та мають відповідний рівень доступу до даних та інформації в системі, зможуть отримати у власному робочому кабінеті на сайті Держекспортконтролю.

Участь суб’єктів господарювання у проєкті буде добровільною. Тобто за бажанням вони зможуть отримувати відповідні публічні послуги й за традиційною процедурою, шляхом подання документів у паперовому вигляді.

При цьому подача у паперовому вигляді оригіналів гарантійних документів залишається обов’язковою вимогою у всіх випадках.