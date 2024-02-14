Справа "пального Курченка": Суд арештував підприємця Тищенка із заставою у 360 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 363 млн грн.

Таке рішення 13 лютого ухвалила суддя ВАКС Лариса Задорожна, повідомляє "Слово і діло".

Прокурор САП просив заарештувати Тищенка з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11 квітня 2024 року включно. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", – оголосила суддя.

Одночасно Тищенку визначили альтернативний запобіжний захід у вигляді 363,36 млн грн застави. У разі внесення коштів він вийде з-під варти, але має дотримуватися низки обов'язків, у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурор САП Олександра Снєгірьов у суді розповів, що, за версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.

Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.

За версією слідства, паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.

Прокурор уточнив, що ДП "Укртранснафтопродукт" відкрило рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена сплата за нафтопродукти, яку потім вивели на підконтрольні Тищенку структури. А сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" визнавало, що втратило 162,9 млн грн внаслідок визнання банку "Фортуна" неплатоспроможним.

Читайте також: НАБУ оголосило підозру екснардепу Пашинському

Як повідомлялося, 12 лютого СБУ та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою "нафтопродуктів Курченка", які повинні були піти на потреби армії.

Сам Пашинський висунуті правоохоронцями звинувачення відкидає. Він припустив, що підозра у справі 10-річної давності може бути пов'язана з тиском на "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України", яку він очолює.