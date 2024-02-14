Путін підписав закон про конфіскацію майна за інформацію про злочини російської армії
До переліку злочинів, що передбачають конфіскацію майна, закон додає розповсюдження інформації про російську армію, яка відрізняється від російської офіційної пропаганди, заклики до будь-якої діяльності проти російської влади чи до запровадження санкцій проти Росії, а також сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, пише російська редакція Forbes.
Конфіскація майна допускається, якщо воно використовується для фінансування такої діяльності, а також якщо такі дії "вчинені з корисливих спонукань". Крім того, закон дозволяє за рішенням суду позбавляти почесних звань.
На розгляд Держдуми законопроєкт було внесено 22 січня, вона ухвалила його одноголосно 31 січня.
Читайте також: Російська Дума заднім числом дозволила Путіну забирати в іноземців бізнес для своїх друзів
Як повідомлялося, за останніх два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "про дискредитацію російської армії", яка передбачає покарання за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.
Кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі.