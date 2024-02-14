Росія відновила роботу газового заводу в порту "Усть-Луга" після атаки дронів СБУ, – Reuters

Російська компанія "НоваТек" з 11 лютого відновила переробку газового конденсату на своєму заводі в порту "Усть-Луга", який зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у галузі.

За даними співрозмовників агентства, 11-12 лютого комплекс переробив близько 18 тис. тонн газового конденсату. Офіційно у "НоваТеку" відновлення роботи заводу не коментують.

Що відбулося в російському порту "Усть Луга"?

Пожежа на заводі російської газової компанії "Новатек" в Усть-Лузі сталася в ніч на 21 січня. За офіційними даними, внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. Однак виробництво на заводі зупинили повністю.

Офіційну причину пожежі російська влада не називає, на самому підприємстві заявили лише про "зовнішній вплив". За даними українських ЗМІ, нічна атака 21 січня – це спецоперація Служби безпеки України, в соціальних соцмережах також повідомляли про безпілотник, який пролетів у районі терміналу.

24 січня російські ЗМІ повідомили, що "Новатек" відновив експорт нафтопродуктів з терміналу. Однак завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі залишався зупиненим, а повне відновлення технологічного процесу могло б тривати до двох місяців.

Комплекс "Усть-Луга", запущений у 2013 році, переробляє газовий конденсат на авіаційне паливо, компоненти суднового палива (мазут) і газойль, а також дозволяє компанії відвантажувати нафтопродукти, а також газовий конденсат на міжнародні ринки.

Власниками "НоваТеку" є близький друг російського президента Путіна Геннадій Тімченко (23,5%), а також російський мільярдер Леонід Міхельсон (24,8%), "Газпром" (10%) та французька Total (19,4%).