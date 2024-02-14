Валютні обмінники сплатили за рік 385 мільйонів податків

Пункти обміну валют за 2023 рік забезпечили 384,7 млн грн надходжень до бюджетів різних рівнів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значиться 3851 обмінник – на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Усі зареєстровані обмінники належать 55 юрособам.

За січень 2024 року вони сплатили податків на суму 64,2 млн грн.

Як повідомлялося, власники пунктів обміну валют з 1 січня 2023 року зобов'язані сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт валют у розмірі: