Блокада кордону з Польщею: Українські перевізники анонсували акцію протесту

Українські перевізники у четвер, 15 лютого, проведуть акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні у відповідь на страйк польських фермерів.

Про це повідомила громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України".

"У звʼязку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні UA-PL. Українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці", – наголошується у заяві організації.

Акція має розпочатися о 9:00, розповів Суспільному керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

За його словами, учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону і планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

"Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", – пояснив Коценко.

Керівник громадської організації уточнив, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Він також пообіцяв, що проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

Водночас в "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" (АсМАП України) участь у цій акції протесту наразі не коментували.

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу