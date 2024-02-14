Прокуратура вимагає скасувати фіктивні аукціони на родовища глини, виграні компаніями "Голден Тайл"

Господарський суд міста Києва відкрив провадження за чотирма позовними заявами Оболонської окружної прокуратури міста Києва щодо визнання недійсними результатів аукціонів Держгеонадр на користування надрами.

Про це повідомила громадська організація "Геологія України" із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"У зв'язку із виявленими порушеннями Оболонська окружна прокуратура міста Києва подала до Господарського суду міста Києва 4 позови про визнання недійсними: результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами", – зазначається у повідомленні.

Прокурори встановили, що у вересні 2022 року через електронний портал Prozorro проводилися 4 аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами чотирьох родовищ глини на території Закарпатської області.

За даними слідства, учасники аукціонів вчинили антиконкурентні узгоджені дії. А саме: використовували одну ІР-адресу, надавали один одному фінансову допомогу для здійснення господарської діяльності, у тому числі, з метою оплати участі в аукціоні.

За даними у Єдиному державному реєстрі судових рішень, у повідомленні прокуратури йдеться про аукціони, які у змові з ТОВ "Арт буд сервіс" виграли компанії керамічної групи "Голден Тайл": ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" та КП "Полонський завод "Маяк".

Крім вимоги щодо анулювання торгів, прокуратура просить визнати результати аукціонів недійсними, встановивши, що 15 млн грн, сплачені переможцями аукціонів за придбання спецдозволів, мають бути стягнутими в дохід держави.

Громадська організація "Геологія України" нагадує, що у листопаді 2023 року вона звернулась до Офісу Генерального прокурора з проханням ініціювати подання позову щодо виявленої змови на п’яти аукціонах Держгеонадр. За оцінками організації, через порушення законодавства про захист економічної конкуренції держбюджет міг недоотримати десятки мільйонів гривень.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року за антиконкурентні дії на цих торгах Антимонопольний комітет України оштрафував компанії керамічної групи Golden Tile Ceramic Group ("Голден Тайл"; засновник Валентин Шеветовський).

Під час розгляду справ АМКУ зібрав докази, що свідчать про наявність узгодженої поведінки між відповідачами під час підготовки та участі в п’яти аукціонах, зокрема: використання ними спільної ІР-адреси, комунікація та господарські відносини між згаданими компаніями.

Прокуратура також встановила, що учасники аукціонів надавали один одному фінансову допомогу для здійснення господарської діяльності, у тому числі, з метою оплати участі в торгах.

Доля ще одного, п’ятого аукціону, наразі невідома. Прокуратура поки повідомила про розгляд справи по чотирьом торгам.

Всього, за інформацією АМКУ, станом на квітень 2023 року, Комітет перевіряв імовірну змову між учасниками у понад 50 аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами. Рішення АМКУ щодо узгоджених дій на аукціонах Держгеонадр вже призвели до відміни результатів таких торгів. За даними видання Nadra.info, суди двічі визнавали недійсними спецдзоволи, куплені внаслідок змови.