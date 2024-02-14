Канада виділить Україні $44 мільйони на обслуговування винищувачів F-16

Канада заявила про виділення Україні 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.

Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" 14 лютого, передає Європейська правда.

"На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні", – йдеться в повідомленні Міноборони Канади.

Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, такі як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для України.