Канада виділить Україні $44 мільйони на обслуговування винищувачів F-16
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Канада заявила про виділення Україні 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.
Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" 14 лютого, передає Європейська правда.
"На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні", – йдеться в повідомленні Міноборони Канади.
Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, такі як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.
Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для України.