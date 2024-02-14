Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати біженців тільки з України

П’яте найбільше місто Норвегії Драммен ухвалило рішення обмежити прийняття мігрантів і пускати до себе лише вихідців із України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду.

Як пише Nettavisen, дискусії про зміни міграційної політики в міській раді Драммена (місті з населенням у 120 тис. людей) тривали останні кілька тижнів – після того як чотири правоцентристські партії, які мають більшість у раді, представили свою остаточну пропозицію, передає Європейська правда.

Вони проігнорували клопотання норвезького уряду прийняти 340 біженців і натомість зупинились на 125. Крім того, вони включили до проєкту резолюції положення про те, що Драммен повинен приймати тільки українських біженців – тому що поселення ще більшої кількості людей незахідного походження буде "перешкодою для інтеграції".

Формулювання, яке викликало скандальні обговорення, дещо пом’якшили, додавши посилання на війну в Україні як причину віддавати пріоритет саме біженцям звідти. Тим не менш, суть резолюції залишилась такою ж, і її ухвалили мінімальною кількістю голосів – 29 проти 28.

Рішення негайно оскаржила опозиція міськради Драммена, яка звернулася до уряду з проханням оцінити законність резолюції та вимагаючи її призупинення до остаточного висновку.

Міністерка праці та інтеграції Норвегії Тоне Бренна вже заявила, що муніципалітети не можуть відсіювати біженців за країною походження – лише встановлювати чисельність прибулих. Більш радикально висловився прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прямо назвавши рішення Драммена незаконним.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії 29 січня оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, адже у країні не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати всім належні умови.

Минулого разу Норвегія посилювала умови перебування українських біженців на початку грудня, але їх виявилось недостатньо.