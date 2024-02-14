Очільник Палати представників Конгресу США пообіцяв заблокувати $60 мільярдів для України

Палата представників Конгресу США не схвалить прийнятий Сенатом законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Про це спікер Палати представників Майк Джонсон заявив на пресконференції у середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Палату представників під керівництвом республіканців не притиснуть, не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців. Цей законопроєкт не робить нічого для захисту нашого кордону", – сказав Джонсон.

За його словами, настав час подумати "про потреби американців".

"Тому керівництво Палати продовжить свою діяльність насамперед з урахуванням американських інтересів", – додав він.

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Напередодні Сенат Конгресу США ухвалив законопроєкт про додаткові оборонні витрати на $95 млрд, куди, зокрема, входять майже $60 млрд для України і приблизно $14 млрд для Ізраїлю.

Тепер документ надходить на розгляд Палати представників, але у ніч на 13 лютого Джонсон попередив, що може навіть не винести на розгляд підготовлений Сенатом законопроєкт.