Податки або доплата: В Україні готують два варіанти економічного бронювання від мобілізації

Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді мають два різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет, пише УП із посиланням на джерела.

За даними видання, "економічне бронювання" діятиме паралельно до затвердженого порядку, згідно з яким уряд вже забронював майже пів мільйона працівників критичних галузей економіки.

Водночас навколо критеріїв для "економічного бронювання" продовжуються дискусії. Офіс президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, мають різні концепції щодо того, як має працювати такий механізм та скільки це має принести доходів державі:

на Банковій схильні організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – 30-35 тис. грн на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тис. грн.

група Наталухи розробляє інший проєкт: він базується на впровадженні спеціального квазіподатку, такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тис. грн. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, на навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого потрібно близько 80 тисяч гривень на місяць. Тому, щоб мобілізувати додатково 500 тис. людей, необхідно "економічно забронювати" до 2 млн осіб.

"І бізнесу, і суспільству треба дати якийсь справедливий і зрозумілий механізм, як гарантувати свою роботу. Щоб ми не мобілізували тільки тих, хто реально працює "в білу", і тому їх видно. А щоб всі розуміли, що зараз такий час: або ти працюєш на бюджет, і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано", – сказав Шурма.

Водночас співрозмовники видання у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.