Девальвація гривні до 39 грн/$ і зростання ВВП на 4%: У Dragon Capital оновили прогноз для України

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році при збільшенні інфляції до 8% з 5,1% минулого року, а курс на кінець року становитиме 39 грн/ $.

Такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає Інтерфакс-Україна.

"Я залишаюся оптимістом на 2024 рік", – заявив Фіала, визнавши, що наразі зросла кількість песимістів.

Фіала зазначив, що на початку війни ситуація виглядала набагато гірше, а на початку 2023 року теж ніхто не очікував, що економіка зросте майже на 6%.

Серед позитивних моментів інвестбанкір назвав налагодження експорту через порти на Чорному морі: якщо до війни через них проходило близько 11 млн тонн на місяць, то зараз уже близько 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порти на Дунаї, а в лютому очікується ще кращий результат.

За словами Фіали, прогноз Dragon Capital припускає, що ситуація у сфері безпеки покращуватися не буде, проте у разі його виконання номінальний доларовий ВВП країни досягне максимального в її історії значення $203 млрд після приблизно $200 млрд у 2021 році.

Фіала також зазначив, що у Dragon Capital прогнозують отримання Україною цього року запланованих у держбюджеті $37 млрд зовнішньої допомоги: $5 млрд від МВФ, майже $20 млрд від ЄС (18 млрд євро) та $8 млрд від США, а також кошти від Канади, Японії, Великобританії та Норвегії.

Він додав, що позитивне рішення ЄС дуже важливе, оскільки це вже більше половини всієї необхідної на цей рік суму.

Інвестбанкір уточнив, що перші значні кошти очікуються вже у березні: $4,5 млрд від ЄС та четвертий транш за програмою МВФ близько $900 млн.

За його словами, низька інфляція, яка за підсумками січня склала 4,7%, дає можливість трохи послабити курс гривні та допомогти бюджету, проте навіть за девальвації нацвалюти максимум на 10% інфляція за підсумками року залишиться однозначною.

Фіала підкреслив, що існують також внутрішні резерви за рахунок покращення роботи митниці, податкової боротьби з тіньовою економікою.