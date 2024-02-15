Штучний інтелект від Google став доступним на Android та iOS

Штучний інтелект Gemini від Google тепер доступний на iOS і Android за межами США.

Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик, передає LIGA.net.

За словами Кравчика, мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.

Розгортання займе кілька днів. На черзі підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.

Раніше повідомлялося, що Google додала нові функції для помічника на основі штучного інтелекту Bard, зокрема можливість створювати зображення та доступ Gemini Pro у всьому світі, зокрема в Україні.