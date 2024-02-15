На Балі ввели податок на іноземних туристів: за в’їзд доведеться платити $10

Іноземні туристи відтепер повинні платити 150 тис. рупій ($9,6) за в’їзд на Балі, одне з найпопулярніших туристичних місць у світі.

Влада Індонезії каже, що це спрямовано на захист навколишнього середовища та культури острова, передає ВВС.

Офіційні дані показують, що з січня по листопад минулого року Балі відвідали майже 4,8 млн туристів.

Туристичний збір, про який вперше було оголошено минулого року, почав діяти з 14 лютого 2024 року.

Це стосується іноземних туристів, які в'їжджають до провінції з-за кордону чи інших частин країни, за винятком внутрішніх індонезійських туристів. Мандрівників просять оплатити до прибуття через сайт Love Bali.

До пандемії туризм становив близько 60% річного ВВП Балі.