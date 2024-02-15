Новини

"Що робити з цим, ніхто не знає": У Мінцифри назвали головну проблему щодо бронювання ІТ-працівників

9 177110
борняков
Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков назвав основною проблемою щодо побоювань мобілізації та бронювання айтівців – відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік.

Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.

"Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", – сказав Борняков.

Він назвав це "дуже важким компромісом" – військові хотіли менший відсоток, а Мінцифра – більший. "Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", – додав заступник міністра.

Водночас Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу заберуть на війну – така ситуація відсутня.

Урядовець додав, що наявність статусу резидента "Дія.City" спрощує отримання статусу критичної компанії та бронювання працівників. Також чиновник пояснив, чому не бронюються ФОПи та гіг-контрактори: законом встановлено, що бронювати ФОПів не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони – вони не бачать їхніх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", – пояснив Борняков.

Автор: Юлiя Далецька

Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    А тобі все мало, трильйони вже ********* з податків, а хочеться трильярди, падло зеленське?
  • Stanislav Bryzhyk
    Зелень, ти плутаєш сіре з теплим. Фоп - це не "з мінімалки", "з мінімалки" - це коли тобі платять 4 тисячі на карту, все інше в конверті. І так працює половина України, і це нікого не їбе, бо олігархи не хочуть платити податки. Але продовжуй далі розказувати про то, як країну наїбали фопи, тупий дегенерат з-під впна.
  • Volodymyr Serdiuk
    Навіщо мені твої пояснення що ти платитимеш у Італії , я про податки в Україні запитував . Сидиш в Італії - сиди , тебе ж ніхто звідти не жене і в Україну , з якої ти втекла , не шле , але не цвірінчи про те скільки хто в Україні платить ((
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини