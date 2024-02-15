П’ять посилок за секунду: "Укрпошта" повністю переходить на автоматизоване сортування відправлень. ФОТО

АТ "Укрпошта" завершила встановлювати автоматизовані сортувальні лінії для відправлень на логістичному терміналі "Київ-Правий".

Як повідомляє пресслужба компанії, нове обладнання на цьому терміналі дозволяє обробку 18 тисяч посилок на годину та близько 400 тисяч відправлень на добу.

Зазначається, що "Укрпошта" планує автоматизувати потужності всіх терміналів та завершити трансформацію логістичної мережі в першому півріччі цього року.

Зокрема, автоматизують потужності ще у шести сортувальних терміналах – в Одесі, Києві, Дніпрі, Львові, Харкові та Хмельницькому, відмовившись від ручного сортування.

Також у другому кварталі планується відкриття інноваційного логістичного термінала "Київ Лівий", в якому працюватиме ще один центр обробки міжнародних посилок. Це має суттєво зменшити терміни обробки.

Зазначається, що протягом року 14-16 логістичних центрів "Укрпошти" в інших обласних центрах та великих містах України отримають автоматизовані лінії меншої потужності для сортування посилок та дрібних відправлень. Зрештою, це забезпечить 100% автоматичної обробки на всій території України. Загальна потужність складе близько двох млн відправлень на добу.

До того ж компанія впроваджує новий підхід до логістичних маршрутів. Перебудова логістичної мережі та оптимізація маршрутів доставки між терміналами та логістичними центрами дозволить доставляти посилки в усі обласні центри та великі міста вже на наступний день.