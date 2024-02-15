Останній західний виробник автомобілів пішов з Росії
Про це повідомив гендиректор російського підприємства Сергій Когогін, передає The Moscow Times.
Водночас він відмовився назвати покупця та суму угоди, зазначивши, що Daimler Truck не брав участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року.
Раніше через повномасштабне вторгнення в Україну російський ринок залишили всі західні та світові автовиробники. Останній великий завод продала корейська Hyundai – її підприємство у Санкт-Петербурзі у січні 2024 року придбала компанія "Арт-фінанс".
Daimler Truck став акціонером "Камаза" в 2008 році – тоді він придбав 10% виробника вантажівок за $250 млн. У 2010 році Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку купили ще 5% "Камаза" . Пізніше німецький концерн викупив 1%, який належав ЄБРР.