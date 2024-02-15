Україна відмовляється вилучати австрійський Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, – Reuters

Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank International із міжнародного списку "спонсорів війни". Українська влада має сумніви щодо реальних планів банку піти з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист української сторони до представників RBI.



У листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб покинути Росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.

Раніше Австрія блокувала ухвалення останнього пакета санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи виключити банк зі списку міжнародних спонсорів війни. Україна, за свого боку, лише призупинила відповідний статус банку.



"Залишається низка сліпих місць. Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати", – пояснюють у листі відмову від вилучення зі списку.

Як повідомлялося, група Raiffeisen Bank International знову відкладає анонсовані раніше плани щодо виокремлення свого російського бізнесу, яке банк планував завершити до кінця 2023 року.

У березні RBI оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії. Однак, за даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної росією проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Нагадаємо, у березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".