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Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею. ФОТО

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кордон
Українські перевізники розпочали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у відповідь на блокування польськими аграріями руху вантажівок.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.

На Ягодині акція протесту стартувала близько 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

протест українських перевізників на кордоні

Українські перевізники на кордоні з Польщею

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

Скільки триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: Юлiя Далецька

Топ коментарі

  • Олександр Закора
    Підтримую! Давно вже час пограти у цю гру удвох.
  • Ник Литвиненко 3ceba483
    Криза на кордоні зростає...де дії пана Кулеби...?!
    Де дії пана Президента...?!
    Чи можна тільки Порошенка за кордон не випускати...?!
    І кому від тих політичних ревнощів користь...?!!!
  • vigo
    Перевізник перевозить, не експортує.
    Його робота-везти. Якщо йому перешкоджають робити свою роботу, він має право на адекватну відповідь.
    Це очевидно.
    Поляки протестують проти пільг, наданих нашим експортерам та перевізникам Євросоюзом.
    Отже, було б логічно протестувати проти рішення Євросоюзу перед штаб-квартирою Євросоюзу.
    Для мене це теж очевидно.
    Якщо польські аграрії блокують перевезення української агропродукції, я вважав би правильним дзеркальне блокування нашими аграріями польської агропродукції на нашій території.
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