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Українці стали менше боятися безробіття, інфляції та падіння гривні

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Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

"На початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань", – коментують аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і становить 52, що на 2,8 пункта нижче за рівень цього показника у грудні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,9, що на 4,3 пункта нижче за показник у грудні;
  • індекс доцільності великих покупок зменшився на 1,2 пункта та встановився на позначці 54.

Водночас Індекс економічних очікувань зріс на 0,7 пункта та складає 92,7.

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 89,4 пункта, що на 2,7 пункта нижче за рівень цього показника у грудн, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року виріс на 0,3 пункта та складає 80,5, п’яти років – зріс на 4,4 пункта до 108,3.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 пункта та складає 118,4. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 пункта та становить 180,9.

Водночас індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 пункта до 148,2.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • govtva
    Упавшему в реку дождя бояться нечего..
  • НБ
    Ідуть всі ці "оптимісти" нах. Навіть ремонт робити під ракетними обстрілами немає сенсу купуючи будматеріали по захмарним і завищеним в багато разів цінам. Тому нічого крім оплати комуналки і "хавчика" ми собі дозволити не можемо. Поки що вдається жити без боргів і не голодувати. А завтра? До закінчення війни нічого планувати взагалі неможливо. А зелені виродки танцюють під "зачєм скупая жізнь нужна ведь завтра можєт бить война" і підвищують ціни. Для нас війна вже два роки тут... а вони в якомусь іншому вимірі...
  • Beta Human
    Як нема грошей, то чого вже боятись?
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