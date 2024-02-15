"Це величезні гроші, де їх узяти – велике питання": Гетманцев прокоментував пошук коштів для додаткової мобілізації

Наразі у Верховній Раді очікують пропозицій Мінфіну для збільшення доходів держбюджету на 40 мільярдів гривень у рамках виконання зобов’язань перед МВФ, але як додатково знайти 720 мільярдів на посилення мобілізації – це "велике питання".

Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Від Мінфіну звучить ідея про (підвищення, – ред.) військового збору на певні операції. Наприклад, стільниковий зв'язок, купівля-продаж транспортних засобів. Але давайте почекаємо остаточних пропозицій. Я не бачу там великого потенціалу. Максимум потенціал, який я бачу, – це ті 40 млрд грн, про які говорить нам МВФ", – розповів Гетманцев.

"Але якщо вони хочуть чогось більшого, то запропонують нам радикальніші рішення", – додав голова Комітету.

Він додав, що зараз у Верховній Раді чекають фінальних оцінок і пропозицій Мінфіну та Кабміну.

Згідно з Меморандумом про співпрацю з МВФ, Україна до кінця лютого має підготувати заходи для збільшення власних доходів держбюджету щонайменше на 0,5% ВВП (близько 40 мільярдів гривень). Водночас голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа оцінила видатки на проведення додаткової мобілізації у близько 720 млрд грн. За її словами, для покриття цих видатків обговорюються різні варіанти підвищення податків.

Гетманцев уточнив, що 720 млрд грн – це орієнтовні видатки на проведення мобілізації в раніше озвучених параметрах, тому остаточні розрахунки поки що невідомі.

За його словами, відповідний законопроєкт ще на розгляді, а у верховного головнокомандувача є публічно озвучені питання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які уточнюватимуться новим керівництвом ЗСУ, тож озвучені підрахунки наразі є приблизною цифрою для розуміння загальних масштабів проблеми.

"Якщо йдеться про першу суму (0,5% ВВП) – це не такі вже й великі кошти. Не хочу наразі бігти попереду поїзда й озвучувати конкретні напрями, які ще належить обговорити з МВФ, але в нас є розуміння, де їх узяти. Якщо говорити про другу цифру, а саме про потенційні потреби в коштах на додаткову мобілізацію, – так, це величезні гроші, і де їх узяти – велике питання", – констатував голова Комітету.

"Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, вже було декілька нарад з цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки і пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а отже про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в дискусії про додаткові джерела доходів варто розділяти підтверджені доходи та ймовірні доходи від детінізації.

"Детінізацію неможливо прорахувати, хоча, справді, найпростіше було б написати, що бюджет отримає 100 мільярдів від ліквідації контрабанди. Але це не точні надходження", – пояснив Гетманцев.

Він зауважив, що також певний потенціал є у детінізації тютюнового ринку та грального бізнесу, але цього недостатньо. Гетманцев повідомив, що також обговорювалися ідеї щодо скасування певних пільг, але "суттєвого потенціалу там також немає", як і від запровадження податку на певні предмети розкоші.

Як повідомлялося, Україна також стикається із затягуванням виділення допомоги від США. На цей випадок Мінфін також готує план дій, включно зі збільшенням обсягів розміщення ОВДП, підвищенням податків і скороченням витрат, повідомляли джерела Bloomberg.