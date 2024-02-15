Російському олігарху Дерипасці повідомили про підозру. СБУ затримала його топменеджерів

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України. Зокрема, йдеться про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та "куратора цієї установи від російського олігарха": громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли олігарху привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

"З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер".

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем., – пояснили в СБУ.

Дерипасці повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РусАл" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року активи "Глухівського кар’єра кварцитів" було націоналізовано на користь України.