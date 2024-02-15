Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає небезпечнішою, – Котін
Про це повідомив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає пресслужба компанії.
Насамперед, за його словами, загарбники мінують периметр станції, продовжують тримати важку техніку з боєкомплектом у турбінних залах і зброю – на дахах енергоблоків.
Крім того, на Запорізькій АЕС виникла нова загроза: спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування в реакторах ядерного палива, перші партії якого були завантажені ще 2017 року.
"Ніхто у світі раніше не перевищував встановлений виробниками шестирічний термін. Нікому не відомо, як поведе себе паливо за межами цього терміну", – наголошує Котін.
Також окупанти вивели із Запорізької АЕС останній компетентний персонал "Енергоатома", зокрема ліцензований. Відтак там немає людей, спроможних ухвалювати складні рішення, від яких залежить ядерна і радіаційна безпека.
Як раніше заявили у МАГАТЕ, на окупованій Запорізькій АЕС зараз працює удвічі менше персоналу, ніж ця станція потребує.
Із 1 лютого до роботи на станції росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.