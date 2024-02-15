Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає небезпечнішою, – Котін

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стає дедалі небезпечнішою.

Про це повідомив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає пресслужба компанії.

Насамперед, за його словами, загарбники мінують периметр станції, продовжують тримати важку техніку з боєкомплектом у турбінних залах і зброю – на дахах енергоблоків.

Крім того, на Запорізькій АЕС виникла нова загроза: спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування в реакторах ядерного палива, перші партії якого були завантажені ще 2017 року.

"Ніхто у світі раніше не перевищував встановлений виробниками шестирічний термін. Нікому не відомо, як поведе себе паливо за межами цього терміну", – наголошує Котін.

Також окупанти вивели із Запорізької АЕС останній компетентний персонал "Енергоатома", зокрема ліцензований. Відтак там немає людей, спроможних ухвалювати складні рішення, від яких залежить ядерна і радіаційна безпека.

Як раніше заявили у МАГАТЕ, на окупованій Запорізькій АЕС зараз працює удвічі менше персоналу, ніж ця станція потребує.

Із 1 лютого до роботи на станції росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.