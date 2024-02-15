Рішення досі не ухвалене: Уряд Польщі другий рік думає про будівництво олієпроводу з України до Гданська

У Польщі досі не ухвалили рішення щодо можливого будівництва трубопроводу для транспортування харчової олії з Ягодина Волинської області України до порту Гданська.

Про це Міністерство сільського господарства Польщі повідомило у відповідь на запит інформагентства PAP, передає Укрінформ.

"Сумніви юридичного та технічного характеру, а також обставини навколо потоку інших агропродовольчих товарів з України призвели до того, що рішення щодо подальшої роботи над проєктом поки не ухвалене", – заявили у польському міністерстві.

Там уточнили, що у 2023 році польська та українська сторони залишалися в робочому контакті у зв’язку з обговоренням детальних юридичних питань та технічних можливостей будівництва трубопроводу для транспортування рослинної олії з України. Однак з огляду на те, що "такого типу інвестиція в Польщі, а, швидше за все, і у світі ніколи не реалізовувалася, є багато питань як з польського, так і з українського боку".

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Як повідомлялося, меморандум про можливе будівництво олієпроводу довжиною 600 км, що має з’єднати Ягодин у Волинській області та Гданськ, був підписаний ще у вересні 2022 року.

У квітні 2023 року Мінагрополітики України заявляло, що українська сторона не відмовилась від планів спорудження трубопроводу для експорту соняшникової олії через Польщу, на той час тривало погодження його маршруту з польською владою.

Водночас з 15 вересня минулого року в Польщі діє ембарго на ввезення зерна, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та продуктів їх переробки з України. Ця заборона не поширюється на транзитні перевезення.

У лютому 2024 року заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак заявив про плани ініціювати запровадження 8% ПДВ на українську олію.